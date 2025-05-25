25.05.2025 13:25

Комунальні служби усувають наслідки нічної атаки дронами в Харкові (фото)

Унаслідок атаки російських дронів-камікадзе у Харкові пошкоджено щонайменше 11 житлових будинків. Комунальні служби ліквідовують наслідки, допомагають з оформленням компенсацій та обстежують пошкоджені конструкції.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в ніч проти 25 травня ворог атакував Харків чотирма дронами-камікадзе типу «Шахед». Унаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки у кількох районах міста.

За словами міського голови Ігоря Терехова, постраждало щонайменше вісім багатоповерхівок. У місті вибито десятки вікон, а мешканці зазнали травм.

«Зараз працюють комунальні служби, щоб усунути наслідки атаки. Обстежуємо дахи, закриваємо контури, бо дуже багато вікон вибито. На жаль, постраждали три людини, вони перебувають у лікарні. Серед них – одна дитина у стані середньої тяжкості», – зазначив Ігор Терехов.

Комунальні служби розпочали масштабну ліквідацію наслідків

До обстеження і ремонту залучені працівники кількох міських підприємств. Вони фіксують пошкодження й допомагають мешканцям впорядковувати житлові будинки.

Усього зафіксовано руйнування в 11 житлових будинках. У Шевченківському районі один із них зазнав зрушення конструктивних елементів. У будинках вибито 232 вікна у квартирах, ще 29 – у місцях загального користування. Також пошкоджено 138 балконів.

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» працюють у Шевченківському районі. Щоб забезпечити доступ рятувальників до вибитих вікон, їм довелося зрізати щонайменше 10 дерев. До робіт залучено 16 співробітників підприємства та п’ять одиниць техніки.

Бригади КП «Харківблагоустрій» прибирають уламки, габаритне сміття та впорядковують прилеглі території в Шевченківському й Основ’янському районах. Комунальники розчищають подвір’я, тротуари та прибудинкову зону, забезпечуючи доступ до пошкоджених об’єктів.

КП «Харківспецбуд» займається закриттям віконних отворів та забезпеченням тимчасового утеплення квартир, у яких вибиті склопакети. Роботи ведуться оперативно, щоб не допустити додаткового пошкодження майна мешканців.

Фахівці КП «Житлокомсервіс» проводять обстеження житлових будинків, оцінюють рівень пошкоджень та надають допомогу громадянам у поданні заявок на компенсацію через державну програму «єВідновлення».

Загалом до ліквідації наслідків нічної атаки в Харкові залучено 53 працівники комунальних служб і шість одиниць спецтехніки. Роботи тривають.

Міська влада закликає мешканців звертатися до районних адміністрацій або через «гарячу лінію», якщо є потреба у допомозі чи фіксації збитків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 25 травня близько 1:45 російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу «Герань-2».