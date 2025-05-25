У Харкові та області – штормове попередження: пориви вітру до 20 м/с

Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища першого рівня – до кінця доби 25 травня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру.
У Харкові та області попереджають про сильний вітер. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Протягом найближчої години і до кінця доби 25 травня в Харкові та на території області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
За даними синоптиків, оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
Мешканців просять бути обережними: уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших конструкцій, які можуть бути пошкоджені сильним вітром.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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