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25.05.2025  12:55   Рита Парфенова

У Харкові та області – штормове попередження: пориви вітру до 20 м/с

Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища першого рівня – до кінця доби 25 травня на Харківщині очікуються сильні пориви вітру.


Фото з відкритих джерел

У Харкові та області попереджають про сильний вітер. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Протягом найближчої години і до кінця доби 25 травня в Харкові та на території області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

За даними синоптиків, оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Мешканців просять бути обережними: уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших конструкцій, які можуть бути пошкоджені сильним вітром.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 25 травня 2025 року.

 

Тэги:  негода, вітер, харків
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