Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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