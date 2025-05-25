25.05.2025 09:11 Рита Парфенова

Атаки на Харків і область: загибла жінка, поранені, зруйновані ферми й підприємства

Російські війська протягом доби масовано обстрілювали Харків та ще 8 населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV. Є загибла, троє поранених, зруйновано об’єкти інфраструктури й сільгосппідприємства, загинула худоба.



На фото с. Вишневе (Ізюмський р-н)

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та восьми населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові внаслідок ударів постраждали троє мирних жителів – 14-річний хлопець, а також чоловіки 43 та 34 років. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

По місту Харків було завдано ударів чотирма безпілотниками, які влучили у Шевченківському та Основ’янському районах.

Загалом по Харківщині противник застосував різні типи озброєння, зокрема:

58 некерованих авіаційних ракет;

6 керованих авіабомб (КАБ);

33 ударні БпЛА типу «Герань-2»;

1 дрон типу FPV.

У результаті атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:

у Харківському районі постраждали будівлі двох цивільних підприємств, дві багатоповерхівки, один приватний будинок і сільгосппідприємство, на якому загинуло 30 голів великої рогатої худоби;

у Чугуївському районі зазнали пошкоджень будівля навчального закладу та адміністративна споруда;

у Ізюмському районі пошкоджено два сільськогосподарські підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті масованих атак ударних БпЛА на Харківщині з 24 по 25 травня зафіксовано пожежі у трьох районах, знищено агрооб'єкти, пошкоджено житлову та адміністративну інфраструктуру.