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25.05.2025  09:11   Рита Парфенова

Атаки на Харків і область: загибла жінка, поранені, зруйновані ферми й підприємства

Російські війська протягом доби масовано обстрілювали Харків та ще 8 населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV. Є загибла, троє поранених, зруйновано об’єкти інфраструктури й сільгосппідприємства, загинула худоба.


На фото с. Вишневе (Ізюмський р-н)
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та восьми населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові внаслідок ударів постраждали троє мирних жителів – 14-річний хлопець, а також чоловіки 43 та 34 років. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

По місту Харків було завдано ударів чотирма безпілотниками, які влучили у Шевченківському та Основ’янському районах.

Загалом по Харківщині противник застосував різні типи озброєння, зокрема:

  • 58 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 керованих авіабомб (КАБ);
  • 33 ударні БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 дрон типу FPV.

У результаті атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі постраждали будівлі двох цивільних підприємств, дві багатоповерхівки, один приватний будинок і сільгосппідприємство, на якому загинуло 30 голів великої рогатої худоби;
  • у Чугуївському районі зазнали пошкоджень будівля навчального закладу та адміністративна споруда;
  • у Ізюмському районі пошкоджено два сільськогосподарські підприємства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті масованих атак ударних БпЛА на Харківщині з 24 по 25 травня зафіксовано пожежі у трьох районах, знищено агрооб'єкти, пошкоджено житлову та адміністративну інфраструктуру.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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