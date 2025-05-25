Атаки на Харків і область: загибла жінка, поранені, зруйновані ферми й підприємства

Російські війська протягом доби масовано обстрілювали Харків та ще 8 населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV. Є загибла, троє поранених, зруйновано об’єкти інфраструктури й сільгосппідприємства, загинула худоба.
Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та восьми населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У Харкові внаслідок ударів постраждали троє мирних жителів – 14-річний хлопець, а також чоловіки 43 та 34 років. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.
По місту Харків було завдано ударів чотирма безпілотниками, які влучили у Шевченківському та Основ’янському районах.
Загалом по Харківщині противник застосував різні типи озброєння, зокрема:
У результаті атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в результаті масованих атак ударних БпЛА на Харківщині з 24 по 25 травня зафіксовано пожежі у трьох районах, знищено агрооб'єкти, пошкоджено житлову та адміністративну інфраструктуру.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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