25.05.2025 08:51 Рита Парфенова

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів сталося 8 пожеж, загинули тварини, постраждали люди

У результаті масованих атак ударних БпЛА на Харківщині з 24 по 25 травня зафіксовано пожежі у трьох районах, знищено агрооб'єкти, пошкоджено житлову та адміністративну інфраструктуру.



Фото з відкритих джерел

Уночі проти 25 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Харкові внаслідок вибухів постраждали троє цивільних, серед них – 14-річний хлопець. Пошкоджено вікна житлових будинків, дах і фасад офісної будівлі, а також дах і перекриття виробничої споруди приватного підприємства. Пожеж у місті не зафіксовано.

У селищі Печеніги Чугуївського району ворожі дрони вдарили по вже зруйнованому навчальному закладу, а також по адміністративній будівлі, де виникла пожежа на площі 200 м².

В Ізюмському та Харківському районах безпілотники влучили по агропідприємствах:

У селі Вишнева Савинської громади згорів дах ферми й сіно в іншій господарській споруді – по 100 м² кожна

У Слобожанському Балаклійської громади пошкоджено чотири зерносховища та корівник, загинула велика рогата худоба. Пожежа пшениці в ангарі охопила 2 м²;

У селі Мокра Рокитна Нововодолазької громади безпілотники пошкодили три корівники та адміністративну будівлю, також зафіксовані втрати худоби, пожежі не було.

Протягом доби з 24 по 25 травня рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, зокрема:

29 – на гасіння пожеж, з них 8 спричинені обстрілами,

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

3 – на перевірку місць влучань;

7 – на допомогу населенню;

8 – інші виїзди.

Зранку 24 травня ДСНС загасила пожежу площею 50 м² у приватному домоволодінні в селі Василівка Вовчанської громади та займання сухостою на площі 500 м² біля села Дуванка. Також у лісових масивах поблизу Новоплатонівки Борівської громади горіла лісова підстилка на площі понад 9 га. Пожежники працювали під загрозою повторних ударів.

Під час гасіння однієї з побутових пожеж було врятовано 68-річну жінку, ще двох людей евакуйовано. Внаслідок інших пожеж, не пов’язаних з обстрілами, загинули двоє осіб.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах міста, є поранені, серед них – дитина.