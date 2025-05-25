За добу на Харківщині внаслідок обстрілів сталося 8 пожеж, загинули тварини, постраждали люди

У результаті масованих атак ударних БпЛА на Харківщині з 24 по 25 травня зафіксовано пожежі у трьох районах, знищено агрооб'єкти, пошкоджено житлову та адміністративну інфраструктуру.
Уночі проти 25 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У Харкові внаслідок вибухів постраждали троє цивільних, серед них – 14-річний хлопець. Пошкоджено вікна житлових будинків, дах і фасад офісної будівлі, а також дах і перекриття виробничої споруди приватного підприємства. Пожеж у місті не зафіксовано.
У селищі Печеніги Чугуївського району ворожі дрони вдарили по вже зруйнованому навчальному закладу, а також по адміністративній будівлі, де виникла пожежа на площі 200 м².
В Ізюмському та Харківському районах безпілотники влучили по агропідприємствах:
Протягом доби з 24 по 25 травня рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, зокрема:
Зранку 24 травня ДСНС загасила пожежу площею 50 м² у приватному домоволодінні в селі Василівка Вовчанської громади та займання сухостою на площі 500 м² біля села Дуванка. Також у лісових масивах поблизу Новоплатонівки Борівської громади горіла лісова підстилка на площі понад 9 га. Пожежники працювали під загрозою повторних ударів.
Під час гасіння однієї з побутових пожеж було врятовано 68-річну жінку, ще двох людей евакуйовано. Внаслідок інших пожеж, не пов’язаних з обстрілами, загинули двоє осіб.
Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 25 травня Харків зазнав удару ворожих безпілотників. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах міста, є поранені, серед них – дитина.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
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25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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