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25.05.2025  11:40   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує удари дронами по Харкову: поранено дитину та двох чоловіків (фото)

Унаслідок нічної атаки дронами по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова постраждали троє цивільних. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

Удари дронами по Харкову

Вночі 25 травня близько 1:45 російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу «Герань-2». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Шевченківському районі один із дронів влучив в офісну будівлю. Унаслідок вибуху пошкоджено фасади та вибито вікна в сусідніх багатоквартирних будинках. Поранення дістали 14-річний хлопець та двоє чоловіків віком 34 і 43 роки.

Удари дронами по Харкову

В Основʼянському районі зафіксовано влучання в будівлі цивільних підприємств. Там обійшлося без постраждалих.

Удари дронами по Харкову

Під процесуальним керівництвом Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур міста Харкова відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Наразі прокурори спільно з поліцейськими проводять необхідні процесуальні дії для документування злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Удари дронами по Харкову

Удари дронами по Харкову

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська протягом доби масовано обстрілювали Харків та ще 8 населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV. Є загибла, троє поранених, зруйновано об’єкти інфраструктури й сільгосппідприємства, загинула худоба.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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