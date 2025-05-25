25.05.2025 11:40 Рита Парфенова

Прокуратура розслідує удари дронами по Харкову: поранено дитину та двох чоловіків (фото)

Унаслідок нічної атаки дронами по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова постраждали троє цивільних. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

Вночі 25 травня близько 1:45 російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу «Герань-2». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Шевченківському районі один із дронів влучив в офісну будівлю. Унаслідок вибуху пошкоджено фасади та вибито вікна в сусідніх багатоквартирних будинках. Поранення дістали 14-річний хлопець та двоє чоловіків віком 34 і 43 роки.

В Основʼянському районі зафіксовано влучання в будівлі цивільних підприємств. Там обійшлося без постраждалих.

Під процесуальним керівництвом Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур міста Харкова відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Наразі прокурори спільно з поліцейськими проводять необхідні процесуальні дії для документування злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська протягом доби масовано обстрілювали Харків та ще 8 населених пунктів області, застосувавши ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV. Є загибла, троє поранених, зруйновано об’єкти інфраструктури й сільгосппідприємства, загинула худоба.