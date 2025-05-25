    
Главная Новини Харкова Армія За добу на Харківському напрямку знищено понад 110 одиниць техніки та 135 укриттів окупантів
25.05.2025  12:30   Рита Парфенова

За добу на Харківському напрямку знищено понад 110 одиниць техніки та 135 укриттів окупантів

Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається складною. Противник продовжує завдавати авіаударів та використовувати дрони, однак Сили оборони завдають йому втрат у живій силі та техніці.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 25 травня оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ “Харків” суттєво не змінилася й залишається складною. Протягом минулої доби російські війська здійснили 9 авіаударів із використанням 6 керованих авіабомб (КАБ) та 58 некерованих авіаційних ракет (НАР), застосували 127 дронів-камікадзе та 565 разів обстріляли позиції українських захисників.

Окупанти п’ять разів атакували оборонні рубежі в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу. За добу ліквідовано 37 російських військових, з них 21 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 112 одиниць озброєння та техніки, серед них:

  • 7 артилерійських систем;
  • 13 автомобілів;
  • 88 безпілотників;
  • 1 засіб радіоелектронної боротьби;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім цього, знищено 135 укриттів для особового складу противника та 7 місць зберігання боєприпасів.

Сили оборони тримають ситуацію під контролем і продовжують стримувати наступальні дії російської армії.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили десять спроб прориву української оборони на Харківському та Куп’янському напрямках.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 10 атак ворога за добу 22.05 Армія На Харківському напрямку росіяни за добу здійснили понад 600 обстрілів 22.05 Армія Окупанти здійснили 10 атак на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 