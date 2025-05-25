25.05.2025 12:30 Рита Парфенова

За добу на Харківському напрямку знищено понад 110 одиниць техніки та 135 укриттів окупантів

Ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається складною. Противник продовжує завдавати авіаударів та використовувати дрони, однак Сили оборони завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 25 травня оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ “Харків” суттєво не змінилася й залишається складною. Протягом минулої доби російські війська здійснили 9 авіаударів із використанням 6 керованих авіабомб (КАБ) та 58 некерованих авіаційних ракет (НАР), застосували 127 дронів-камікадзе та 565 разів обстріляли позиції українських захисників.

Окупанти п’ять разів атакували оборонні рубежі в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу. За добу ліквідовано 37 російських військових, з них 21 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 112 одиниць озброєння та техніки, серед них:

7 артилерійських систем;

13 автомобілів;

88 безпілотників;

1 засіб радіоелектронної боротьби;

3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім цього, знищено 135 укриттів для особового складу противника та 7 місць зберігання боєприпасів.

Сили оборони тримають ситуацію під контролем і продовжують стримувати наступальні дії російської армії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили десять спроб прориву української оборони на Харківському та Куп’янському напрямках.