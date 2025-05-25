25.05.2025 15:09 Рита Парфенова

Загинули дві жінки, ще троє людей постраждали: наслідки російських авіаударів по Купʼянську (фото)

Російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки. Прокуратура розслідує воєнні злочини.

Уранці 25 травня російські війська завдали двох авіаційних ударів по місту Купʼянськ Харківської області. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок влучання по приватному сектору загинули дві жінки – 84 та 57 років. Ще троє людей постраждали: 60-річний чоловік та 75-річна жінка отримали поранення, а 68-річна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Перший удар відбувся орієнтовно о 9:26. За попередніми даними, російська армія застосувала фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500. Удар припав на територію приватного житлового сектору. Зруйновано та пошкоджено понад 20 домоволодінь і господарських споруд.

Другий авіаудар стався приблизно через пів години. Цього разу, за оперативною інформацією, окупанти використали авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК (уніфікований модуль планування й корекції). Постраждалих не зафіксовано, однак пошкоджень зазнали щонайменше 15 будинків.

Наразі прокуратура спільно зі слідчими поліції здійснює документування наслідків атак, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 25 травня близько 1:45 російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу «Герань-2».