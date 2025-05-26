Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.
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Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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