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26.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.

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Народні прикмети

  • вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;
  • голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;
  • якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго;
  • риба підпливає близько до поверхні води, може вистрибувати — будуть сирі дні;
  • багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;
  • багато комарів літає до теплої погоди;
  • якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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