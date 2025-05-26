26.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 травня

У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.

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Народні прикмети

вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;

голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;

якщо травневий дощ починається великими краплями, то триватиме недовго;

риба підпливає близько до поверхні води, може вистрибувати — будуть сирі дні;

багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;

багато комарів літає до теплої погоди;

якщо комарів мало, то залишок травня буде сухим.