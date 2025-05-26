26.05.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто остерігатися таких неприємних емоцій, як жадібність або заздрість. Ці почуття можуть бути спрямовані як на нього, так і виходити від нього самого. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Овну триматися подалі від тих, хто має більші статки чи успіхи, та не демонструвати власні досягнення – це може викликати зайву реакцію з боку оточення.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде налаштований на боротьбу! Не важливо, з ким боротися і за що – Телець готовий у будь-якій ситуації йти на принцип. Чи мова йде про те, що хтось зайняв його улюблене місце, перебив на півслові або виношує проти нього підступні плани – Телець не дасть спуску нікому. До своїх ворогів, і вигаданих і реальних, він буде нещадний. Погано тільки, що в колі друзів і сім'ї його принциповість, що загострилася, не можна відключити, натиснувши на кнопку «Вимк».

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть справжніми максималістами! Їм захочеться певності у всьому – навіть у тому, де її близько бути не може. Завдяки такому настрою, Близнюки будуть легше за звичайне приймати рішення, проте вони будуть занадто категоричними і однобокими. Щоб не наламати дров і не пересваритися з оточуючими, Близнюкам слід м'якше ставитися до людей. І головне - не ділити все навколо на "чорне" та "біле", пам'ятаючи про те, що існують інші кольори.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку необхідно стримуватись, щоб не виплеснути в обличчя оточуючим все, що він вважає за потрібне. А стриматись буде нелегко: обставини можуть його провокувати! Можливо навіть, хтось попросить Рака чесно висловити свою думку щодо якогось питання. Якщо Рак піддасться цій спокусі, він здатний своєю нещадною критикою буквально знищити співрозмовника. Тож краще для нього триматися золотої середини, присмачуючи діжку критики хоча б ложкою втішної похвали.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Якщо останнім часом Лев виступав посередником у якійсь суперечці чи конфлікті, то йому терміново треба самоусунутись: роль сторони, що примирює, не для нього. Більше того, примирники, можливо, знадобляться йому самому – настільки різким і категоричним Лев може стати. Зірки попереджають, що своїми самовпевненими, зухвалими висловлюваннями Лев може сильно нашкодити собі, тож для нього ж найкраще в спірних питаннях тримати рот на замку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва здатна приміряти на себе образ справжнього домашнього тирана! Принаймні, саме так здається її близьким і рідним. Діва точно знатиме, що і як кожному треба робити, і готова ревно за цим стежити. Найгірше, якщо у відносинах із близькими у неї накопичилися проблеми. Діва може спробувати їх вирішити, діючи тиском та наскоком там, де треба було виявити дипломатичний підхід.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези ризикують стати об'єктом критики! Це може бути і ласкаве кепкування коханої людини, і конструктивна критика колеги, і буркотливе невдоволення начальства з приводу і без. Не варто засмучуватись і тим більше втрачати віру в себе! Краще, перш ніж щось зробити, як слід все зважити. А перед тим як сказати - подумати: чи не краще залишити свою думку при собі?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ситуація вимагатиме від Скорпіона вирішувати свої фінансові питання. Особливо ті, які вже давно назріли та вимагають вжиття рішучих заходів. Пошуки нової роботи, додаткового джерела доходу, розмова із начальством про зарплату тощо. – на будь-який подібний подвиг у Скорпіона вистачить рішучості та можливості довести справу до кінця. Тяга до фінансової незалежності допоможе Скорпіону розтрощити будь-яку перешкоду, що стоїть на його шляху.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець не буде схильний погоджуватися з чужою думкою, зате здатний будь-кого змусити погодитися зі своєю! Навіть якщо зазвичай він – сама дипломатичність, на перше місце він ставитиме свої інтереси та своє могутнє «Я». Не дивно, якщо така позиція постійно зіштовхуватиме Стрільця лобами з іншими людьми. Втім, щодо цього Стрілець буде налаштований філософськи: якщо оточуючі з ним не згодні, це їх проблеми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде схильний дратуватися через будь-яку дрібницю. Втім, непорозумінь навколо нього справді може бути чимало. Якогось моменту Козеріг здатний виявити, що випустив контроль над ситуацією з рук, і від його зусиль мало що залежить. Зірки радять Козерогу розслабитися і виявити гнучкість: якщо змінити ситуацію йому не під силу, значить, з нею слід змиритися і постаратися пристосуватися до неї.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Щоб день пройшов без ексцесів, Водолію просто необхідно виявляти гнучкість! Однак саме цього зірки його не схиляють: його загострене почуття справедливості здатне знайти кривдників скрізь, навіть там, де їх немає. Замість того, щоб шкодувати себе і відбиватися від уявних нападок оточуючих, Водолію слід запастися терпінням. Будьте вище прикрих дрібниць і не забувайте про почуття гумору – воно перетворить трагедію на комедію та вбереже від сварок!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні перевершити самих себе у всьому, що стосується планування! Чи мова йде про те, щоб скласти для начальства план робіт, для сім'ї – план ремонту, або для себе – плани на вечір, Рибам у цьому не буде рівних. Крім цього, зірки радять їм подумати про безпеку у будь-якій сфері – вдома, в машині, на робочому місці. Вжиті профілактичні заходи надалі можуть полегшити вам життя.