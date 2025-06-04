04.06.2025 10:49 Рита Парфенова

На околиці Харкова внаслідок удару БпЛА постраждав працівник АЗС

На виїзді з Харкова в бік окружної російський дрон типу «Молнія» влучив по автозаправці. Внаслідок атаки поранення отримав один працівник.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що 4 червня вранці у Київському районі Харкова був зафіксований удар дрона-камікадзе типу «Молнія». Атака сталася на виїзді з міста в напрямку окружної дороги, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, під обстріл потрапила автозаправна станція, розташована на виїзді з міста в напрямку окружної дороги.

За словами мера, загоряння вдалося уникнути. Однак постраждав працівник АЗС – у нього поранення ноги.

Наразі триває з’ясування обставин інциденту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.