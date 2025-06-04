На Харківському напрямку за добу ворог втратив понад 150 одиниць техніки

На Харківському напрямку протягом доби противник здійснив понад 150 ударів дронами-камікадзе, 666 обстрілів, але зазнав значних втрат у техніці та особовому складі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 4 червня оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається напруженою, суттєвих змін не зафіксовано.
Протягом минулої доби російські війська завдали ракетного удару, здійснили два авіаудари із застосуванням 22 некерованих авіаційних ракет, використали 153 дрони-камікадзе та провели 666 обстрілів українських позицій.
У районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів відбулося п’ять спроб штурму, які були відбиті Силами оборони.
В результаті вогневого ураження українських військових підрозділів, противник зазнав значних втрат – знищено або пошкоджено 152 одиниці озброєння й техніки, зокрема: один танк, 16 артилерійських систем, протитанковий засіб, 24 автомобілі, 95 безпілотників, три засоби радіоелектронної боротьби, 12 одиниць спеціальної техніки. Також ліквідовано 139 укриттів ворога й одне місце зберігання боєприпасів.
За добу загальні втрати противника склали 53 особи, з яких 13 – безповоротні.
Сили оборони України контролюють обстановку та продовжують завдання з відсічі та стримування агресії з боку рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби Сили оборони України зупинили п’ять ворожих штурмів поблизу Вовчанська та ще чотири – на Куп’янському напрямку.
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З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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