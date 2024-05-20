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20.05.2024  12:52   Рита Парфенова

У Харкові терміново потрібна кров першої групи

У Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи


Фото: ХОЦСК

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові, у місті дефіцит першої негативної групи.

Ця група — "лічених секунд". Вона потрібна в критичних ситуаціях, коли час має вирішальне значення. Перша негативна, завдяки своїй універсальності, є постійною потребою в Центрі крові.

Харків'ян просять терміново поповнити запаси крові першої негативної групи. А також закликають до регулярної здачі крові.

Адреси для здачі крові:

  • Клочківська, 366 (пн-пт з 08:00 до 15:00, кожна сб з 08:00 до 13:00)
  • ТРЦ Нікольський, -1 поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00)

Обидва пункти працюють під час повітряних тривог. Попередній запис не потрібен. У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередні аналізи не потрібні. Результати нададуть онлайн.

Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: +380 95 570 4766 або звертатись в Дірект.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 людей загинули, 41 поранений, серед них і дитина, внаслідок ударів російських загарбників 19 травня 2024 року по мирних жителях з авіації, РСЗВ, артилерії та мінометів, а також обстрілів «Іскандерами». 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.

 

Тэги:  донорство крові, медицина, харків
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