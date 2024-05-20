У Харкові терміново потрібна кров першої групи

У Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові, у місті дефіцит першої негативної групи.
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