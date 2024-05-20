На Харківщині ворог атакує у напрямку Стариці

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, на Харкоівському напрямку наші підрозділи також зміцнили оборонні рубежі та позиції в визначених районах.

За уточненими даними, загальні втрати ворога на цьому напрямку за минулу добу склали 261 особу і 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також 13 БпЛА. Крім того, було пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем і шість автомобілів.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. Водночас, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії, зберігаючи контроль над ситуацією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад двадцять бойових зіткнень сталося на Харківщині за добу.