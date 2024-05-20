20.05.2024 13:36 Рита Парфенова

Ще одного загиблого знайшли на місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом

До сімох людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині.

Сьогодні під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка.



Скоріше за все загиблий – 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Раніше його оголосили безвісти зниклим.



Отже, кількість загиблих зросла до 7. Також внаслідок влучання 28 людей постраждало.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку у селі Черкаська Лозова загинули 6 людей, 28 – поранені. 20 травня 2024 року у Харківській області оголошено Днем жалоби.