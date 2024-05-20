Ще одного загиблого знайшли на місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом

До сімох людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині.
Сьогодні під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка.
Скоріше за все загиблий – 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Раніше його оголосили безвісти зниклим.
Отже, кількість загиблих зросла до 7. Також внаслідок влучання 28 людей постраждало.
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