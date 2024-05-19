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19.05.2024  17:23   Дмитро Колонєй

Значно зросла кількість постраждалих від обстрілу під Харковом

Продовжує зростати кількість поранених під Харковом, одну людину не можуть знайти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених через обстріл під Харковом. Серед них вже двоє працівників поліції.
 
Загинули 6 людей. 
 
Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.
 
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Дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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