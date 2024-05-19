19.05.2024 17:49 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов розповів, куди влучили загарбники у центрі Харкова
Російський агресор атакував популярне місце відпочинку мешканців Харкова.
Ігор Терехов розповів, куди влучили загарбники у центрі Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов розповів
, що було зафіксовано два влучання КАБів.
Росіяни обстріляли Центральний парк, де у вихідний, як завжди, відпочивало багато містян.
«Кінотеатр і кафе, які знаходяться біля парку, зазнали пошкоджень. Неподалік хлопці грали у футбол. Це диво, що ніхто не постраждав», - зазначив мер.
Також одна авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд.
«Крім обурення, цинічні обстріли рф нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», - підкреслив міський голова.
Ігор Терехов також повідомив, що ще раніше вдень стався потужний обстріл передмістя Харкова. Внаслідок удару загинуло шестеро людей.
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