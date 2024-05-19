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19.05.2024  17:49   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, куди влучили загарбники у центрі Харкова

Російський агресор атакував популярне місце відпочинку мешканців Харкова.


Ігор Терехов розповів, куди влучили загарбники у центрі Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що було зафіксовано два влучання КАБів.
 
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Росіяни обстріляли Центральний парк, де у вихідний, як завжди, відпочивало багато містян.
 
«Кінотеатр і кафе, які знаходяться біля парку, зазнали пошкоджень. Неподалік хлопці грали у футбол. Це диво, що ніхто не постраждав», - зазначив мер. 
 
Також одна авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд. 
 
«Крім обурення, цинічні обстріли рф нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», - підкреслив міський голова. 
 
Ігор Терехов також повідомив, що ще раніше вдень стався потужний обстріл передмістя Харкова. Внаслідок удару загинуло шестеро людей.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що попри загострення ситуації у прикордонних районах області, потреби в евакуації мешканців Харкова немає.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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