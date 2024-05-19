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19.05.2024  18:27   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти рвуться до Вовчанська, Стариці, Липців та Куп'янська

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.
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  • На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито 23 атаки супротивника.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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