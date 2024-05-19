19.05.2024 08:07 Дмитро Колонєй
На Харківщині відбито 23 атаки супротивника
Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ.
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На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська. Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.
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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
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