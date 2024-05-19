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19.05.2024  08:27   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Оперативна інформація по Харківщині на 19 травня 2024 року від ДСНС.


Рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами
Як  повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 18 по 19 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 24 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;
  • 4 – виїзди на перевірку після обстрілів;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
Через обстріли ворога спалахнули пожежі в Ізюмському та Куп’янському районах області.
 
  • Близько 06:00 ворожий удар спричинив пожежу у дерев’яному будинку на околиці с. Борова Ізюмського району.
  • Ввечері, близько 18:30, - у приватному житловому будинку в с. Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району. В обох випадках площа пожеж складала 40 кв.м. Ці пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.
  • Найбільша з пожеж, винуватцями якої стали окупаційні війська росії, сталась у лісовому масиві на території Борівської громади. Там зайнялась хвойна підстилка на площі 6 га. До ліквідації вогню задіяні 2 оперативні відділення ДСНС посилені медичним розрахунком та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісового господарства. Роботи з пожежогасіння тривають.
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Під час перевірки місця одного з ворожих обстрілів у Шевченківському районі Харкова виявлені пошкодження 23 приватних будинків, 3 автомобілів, 3 гаражів та лінії електромереж. Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждало 5 цивільних, зокрема 2 дітей.
 
Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10300 жителів.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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