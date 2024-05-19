    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вбили літню жінку під час обстрілу Харківщини
19.05.2024  08:51   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили літню жінку під час обстрілу Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 травня 2024 року від ХОВА.

Вбили літню жінку під час обстрілу Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники протягом добіи завдали ударів по Харкову та Харківщині:
 
  • 14:59 м. Харків. Шевченківський район. Влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років.
  • 15:12 Влучання по відкритій території на околицях Харкова. Постраждалих немає. 
  • 18 травня 23:58 с. Руські Тишки Харківський район. Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих. 
  • 18:30 с. Приколотне Куп'янський район. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.
  • 13:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік.
  • 14:00 с. Липці Харківського району. Через обстріли пошкоджено приватний будинок.
  • 13:55 с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.
  • 13:00 с. Українське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років. 
  • 11:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.
 
На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Наші воїни відбито 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
 
Всього евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
 
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  смерть, обстановка, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Надзвичайні події У лікарні помер чоловік, поранений під час авіаудару по Харкову 13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили людину у передмісті Харкова 12.05 Надзвичайні події Загарбники вбили трьох мешканців Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 