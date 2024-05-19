19.05.2024 08:51 Дмитро Колонєй

Окупанти вбили літню жінку під час обстрілу Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 травня 2024 року від ХОВА.

14:59 м. Харків. Шевченківський район. Влучання КАБ. Пошкоджено 23 приватних будинки, 3 автомобілі, 3 гаражі та лінію електромереж. Постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини 13 та 16 років.

15:12 Влучання по відкритій території на околицях Харкова. Постраждалих немає.

18 травня 23:58 с. Руські Тишки Харківський район. Обстріл КАБ по відкритій території. Без постраждалих.

18:30 с. Приколотне Куп'янський район. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

13:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та отримав поранення 55-річний чоловік.

14:00 с. Липці Харківського району. Через обстріли пошкоджено приватний будинок.

13:55 с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, газопровід та лінії електропередач.

13:00 с. Українське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 60 років.

11:00 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка та отримали поранення дві жінки та один чоловік.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Наші воїни відбито 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

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На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

Всього евакуювали 10314 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.