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19.05.2024  09:33   Дмитро Колонєй

Харків дякує за такий потужний поєдинок - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перемогу Олександра Усіка над Тайсоном Ф'юрі.


Харків дякує за такий потужний поєдинок - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов прокоментував переможний двобій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі:
 
"У сьогоднішньому тріумфі Олександра Усика — незламність характеру, виняткова витривалість та готовність боротися до переможного кінця кожного справжнього українця. 
 
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Харків дякує за такий потужний поєдинок. За незабутні емоції, дух справжнього єднання, можливість відчути себе частиною історії.
Та навіть за безсонну ніч.
 
З Перемогою, козаче!"
 

 

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