Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 травня

19.05.2024 10:07

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 14

Богодухів - 10

Коломак - 09

Великий Бурлук - 11

Печеніги -11

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 14

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 травня 2024 року.