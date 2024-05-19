Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 травня 2024 року.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Сьогодні гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
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