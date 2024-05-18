18.05.2024 09:48 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 10

Золочів – 12

Богодухів – 11

Коломак – 8

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 13

Слобожанське – 15

Куп’янськ – 10

Красноград – 13

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 травня 2024 року.