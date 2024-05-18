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18.05.2024  10:21   Рита Парфенова

Майже десять тисяч місцевих мешканців евакуювали з північних областей Харківщини

Станом на ранок 18 травня з населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами з боку військових рф, евакуйовано 9907 людей.

евакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
 
На даний момент евакуйовано 2726 місцевих жителів з Чугуївського району, 4037 – з Харківського, 118 – з Богодухівського, а також 3026 осіб евакуйовано волонтерами.
 
Евакуація продовжується проводитись з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області.
 
В евакуаційних заходах беруть участь працівники поліції, ДСНС.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця.
Тэги:  евакуація
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