18.05.2024 10:21 Рита Парфенова

Майже десять тисяч місцевих мешканців евакуювали з північних областей Харківщини

Станом на ранок 18 травня з населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами з боку військових рф, евакуйовано 9907 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

На даний момент евакуйовано 2726 місцевих жителів з Чугуївського району, 4037 – з Харківського, 118 – з Богодухівського, а також 3026 осіб евакуйовано волонтерами.

Евакуація продовжується проводитись з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області.

В евакуаційних заходах беруть участь працівники поліції, ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця.