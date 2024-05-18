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18.05.2024  07:46   Рита Парфенова

Сили оборони контролюють ситуацію на Харківському напрямку

Плани російських окупантів просунутися в глибину території України продовжують зривати Сили оборони.

війна в україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. Наші захисники проводять штурмові дії в окремих районах для покращення тактичного положення та здійснюють прочісування місцевості. В районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.
 
На Куп’янському напрямку сталося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають ще три бойові зіткнення на напрямках Кислівка-Іванівка та Крохмальне-Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 травня 2024 року.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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