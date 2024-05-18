У Харкові рятувальники гасили масштабну пожежу на місці ворожого авіаудару

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворог спричинив три пожежі в Харківському, Лозівському районах області та місті Харкові.

Вдень 17 травня авіація ворога знову завдала удару по Харкову, в результаті чого виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло три особи, ще 29 отримали поранення. Двох чоловіків вдалося врятувати. Від ДСНС було залучено 20 одиниць техніки та 85 осіб особового складу.

Загалом З 17 по 18 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, серед яких:

16 на ліквідацію пожеж, три з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 для надання допомоги населенню;

4 інші виїзди.

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакуаційних пунктах працюють психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога евакуйовано понад 9900 жителів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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