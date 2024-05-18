18.05.2024 08:56 Рита Парфенова
Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 18 травня
Внаслідок авіаудару по Харкову загинуло троє осіб, десятки цивільних були поранені. Окупанти не припиняють обстріли прикордонних та прифронтових районів області.
17 травня орієнтовно о 12:35 окупанти завдали авіаудари по селищу Купʼянск-Вузловий
Фото: Прокуратура Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, російські окупанти продовжують вбивати українців, обстрілюючи мирних жителів з авіації, артилерії та мінометів.
Зафіксовані руйнування:
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м. Харків: 17 травня близько 14:45 російські військові завдали авіаудару по місту, використовуючи УМПБ Д-30 СМ. Внаслідок обстрілу загинули троє цивільних чоловіків, а 31 особа, серед яких одна жінка, отримали поранення.
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м. Куп’янськ-Вузловий: 17 травня близько 12:30 окупанти завдали удару керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу з ФАБ з модулем планування УМПК 250 були пошкоджені будівля лікарні, дитячий садок та житлові багатоповерхівки. Поранення отримала 74-річна цивільна жінка.
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с. Черкаські Тишки: 17 травня приблизно о 12:25 ворожий обстріл спричинив пожежу в лісосмузі.
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с. Земляний Яр: 17 травня о 4:00 внаслідок обстрілу російськими військовими були пошкоджені житлові будинки.
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с. Білий Колодязь: 17 травня близько 04:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, гаражі та господарчі споруди.
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с. Вовчанськ: 17 травня близько 9:18 внаслідок обстрілу російськими військовими був пошкоджений будинок, що призвело до виникнення пожежі.
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с. Подоли: 17 травня о 02:10 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» були пошкоджені будинки та гараж.
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с. Липці: 17 травня близько 17:00 під час обстрілу з РСЗВ російськими військовими вибухові поранення отримав 53-річний цивільний чоловік, якого у важкому стані доправили до лікарні.
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писав, що на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати
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