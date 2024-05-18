Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 18 травня

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, російські окупанти продовжують вбивати українців, обстрілюючи мирних жителів з авіації, артилерії та мінометів.

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