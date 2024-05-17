17.05.2024 21:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог безуспішно атакував на напрямку Глибоке - Липці

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 травня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку, окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке - Липці. Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.

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За сьогодні втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, воїнами Сил оборони знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких - танк, бойова броньована машина, артилерійська установка.