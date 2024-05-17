17.05.2024 20:27 Дмитро Колонєй

На Харківщині хитрий інженер ошукав державу на три мійльйони

Злодюга на Харківщині підробив важливі документи.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 43-річний інженер-землевпорядник влітку 2023 року на замовлення розробив незаконну та недостовірну технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, яка розташована у селищі Бабаї.

Правоохоронці встановили, що власник кафе у вказаному населеному пункті незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Щоб оформити все нібито законно, він звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.

Інженер-землевпорядник спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки.

Своїми незаконними діями підозрюваний задав шкоду інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці вживають заходів для притягнення до відповідальності всх учасників злочинної схеми.