17.05.2024 20:27 Дмитро Колонєй
На Харківщині хитрий інженер ошукав державу на три мійльйони
Злодюга на Харківщині підробив важливі документи.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 43-річний інженер-землевпорядник влітку 2023 року на замовлення розробив незаконну та недостовірну технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, яка розташована у селищі Бабаї.
Правоохоронці встановили, що власник кафе у вказаному населеному пункті незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Щоб оформити все нібито законно, він звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.
Інженер-землевпорядник спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки.
Своїми незаконними діями підозрюваний задав шкоду інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Крім того, правоохоронці вживають заходів для притягнення до відповідальності всх учасників злочинної схеми.
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