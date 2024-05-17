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17.05.2024  20:07   Дмитро Колонєй

Окупанти скинули авіабомби на селище Харківщини

На Харківщині від ударів ворога постраждали жінка, зруйновані цивільні будівлі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, окупаційна армія завдала три авіаудари по селищу Куп'янськ-Вузловий.
 
  • Постраждала 74-річна жінка. Вона отримала уламкові травми. Її госпіталізували до медичного закладу. 
  • Пошкоджені адміністративна будівля комунального підприємства та житлові багатоповерхівки.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
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За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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