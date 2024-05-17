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17.05.2024  19:35   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усувають наслідки нічної атаки

Фахівці харківських крмунальних підприємств закривають контури у двох районах міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунальних підприємств «Харківспецбуд» та «Житлокомсервіс» продовжують усувати наслідки нічної ворожої атаки в Основʼянському та Немишлянському районах:
 
  • закрили контури вікон в приватному секторі Основʼянського району.
  • проводять обстеження будинків харків’ян на наявність пошкоджень.

 
Тэги:  ремонт, обстріл, харків, комунальники
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