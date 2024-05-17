Харківські комунальники усувають наслідки нічної атаки

Зірки категорично проти ризикованих експериментів. Зате дотримуючись перевірених часом, консервативних шляхів і дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.