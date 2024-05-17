Харківські комунальники усувають наслідки нічної атаки

Фахівці харківських крмунальних підприємств закривають контури у двох районах міста.
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Зірки категорично проти ризикованих експериментів. Зате дотримуючись перевірених часом, консервативних шляхів і дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.
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