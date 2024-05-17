17.05.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив переможців конкурсу «Харків пам’ятає CHORNOBYL»

Освітньо-мотиваційний проект у Харкові був організований НТУ «ХПІ».



Ігор Терехов відзначив переможців конкурсу «Харків пам’ятає CHORNOBYL»



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов нагородив переможців освітньо-мотиваційного проєкту «Харків пам’ятає CHORNOBYL», організований НТУ «Харківський політехнічний інститут».

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Участь у конкурсі, присвяченому 38-й річниці Чорнобильської катастрофи, взяли понад 1000 школярів середніх та старших класів. Протягом чотирьох днів вони брали участь в онлайн-заняттях, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, а в останній день проєкту відбулася Kаhoot-вікторина. Її учасники отримали дипломи, а переможці - призи.

Звертаючись до школярів, Ігор Терехов зазначив, що багато зусиль до ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС доклала саме харківська молодь.

«Я памʼятаю, як ціною свого здоровʼя і життя харківʼяни, серед яких було чимало молодих хлопців та дівчат, рятували інших від страшної катастрофи. Тож я дякую кожному, хто не забуває про подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і долучився до цього проєкту», - зазначив Ігор Терехов.

Переможцям конкурсу мер вручив Подяки міського голови.