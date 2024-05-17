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17.05.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив переможців конкурсу «Харків пам’ятає CHORNOBYL»

Освітньо-мотиваційний проект у Харкові був організований НТУ «ХПІ».


Ігор Терехов відзначив переможців конкурсу «Харків пам’ятає CHORNOBYL»
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов нагородив переможців освітньо-мотиваційного проєкту «Харків пам’ятає CHORNOBYL», організований НТУ «Харківський політехнічний інститут».
 
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Участь у конкурсі, присвяченому 38-й річниці Чорнобильської катастрофи, взяли понад 1000 школярів середніх та старших класів. Протягом чотирьох днів вони брали участь в онлайн-заняттях, пов’язаних з Чорнобильською катастрофою, а в останній день проєкту відбулася Kаhoot-вікторина. Її учасники отримали дипломи, а переможці - призи.
 
Звертаючись до школярів, Ігор Терехов зазначив, що багато зусиль до ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС доклала саме харківська молодь.
 
Відзначив переможців конкурсу «Харків CHORNOBYL» Ігор Терехов
 
«Я памʼятаю, як ціною свого здоровʼя і життя харківʼяни, серед яких було чимало молодих хлопців та дівчат, рятували інших від страшної катастрофи. Тож я дякую кожному, хто не забуває про подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і долучився до цього проєкту», - зазначив Ігор Терехов.
 
Відзначив переможців конкурсу «Харків CHORNOBYL» Ігор Терехов
 
Переможцям конкурсу мер вручив Подяки міського голови.
 
Тэги:  ігор терехов, харків
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