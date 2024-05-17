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17.05.2024  18:24   

Ще п'ять поранених від ворожого обстрілу виявлено у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов надав нову інформацію щодо постраждалих у місті.


Ще п'ять поранених від ворожого обстрілу виявлено у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що наразі 25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прильоти у місті 17 травня 2024 року.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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