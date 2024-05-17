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17.05.2024  17:49   

У Харкові продовжує збільшуватися кількість постраждалих від удару загарбників

Оновлена інформація щодо ворожого обстріла Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, через удар окупантів постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули.
 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прильоти у місті 17 травня 2024 року.

 

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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