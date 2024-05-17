    
Главная Новини Харкова Армія В Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео)
17.05.2024  17:19   

В Україні запускають застосунок Резерв+ для обов'язкового оновлення даних чоловіків (відео)

18 травня 2024 року набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 17 травня 2024 року всі військовозобов'язані чоловіки та жінки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.
 
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів.
 
Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
 
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
 
Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
 
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
 
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
 
З 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загрожує чоловікам, які не оновять дані за новим законом про мобілізацію.
 

 

Тэги:  мобілізація, україна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Армія На кордоні у чоловіків перевірятимуть наявність документів: яких саме 12.04 Армія Що загрожує чоловікам, які не оновять дані за новим законом про мобілізацію 12.04 Армія Мобілізація: яким чином повинні будуть оновити облікові дані чоловіки в Україні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 