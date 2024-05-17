    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зросла кількість жертв обстрілу
17.05.2024  16:39   Дмитро Колонєй

У Харкові зросла кількість жертв обстрілу

Вже про двоїх загиблих поінформував Ігор Терехов.


У Харкові зросла кількість жертв обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті через  обстріл ворога двоє загиблих і 13 поранених.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про прильоти у місті.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Надзвичайні події Загарбники вбили людину у Харкові під час обстрілу 17.05 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про прильоти, пожежі та постраждалих у Харкові 16.05 Влада Ми не припинимо нашу підтримку Харкова - Алессія Скіавон
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 