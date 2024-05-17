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17.05.2024  15:55   

Ігор Терехов повідомив про прильоти, пожежі та постраждалих у Харкові

Стало відомі наслідки ударів ворога по Харкову.


Ігор Терехов повідомив про прильоти, пожежі та постраждалих у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ударів по Харкову. 
 
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"Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих." - інформує  очильник міста.
 
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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