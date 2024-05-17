17.05.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині повідомлено про підозру двом жінкам, які працювали на окупаційну адміністрацію

Під час окупації Куп’янського району дві місцеві мешканки добровільно працевлаштувалися на роботу у незаконно створений орган окупаційної влади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У «Тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району Харківській області» 54-річна жінка отримала посаду у відділі земельних відносин. Вона займалася контролем за користуванням земельними ділянками та збирала паспортні дані місцевих мешканців для подальшого їх оформлення згідно із законодавством держави-агресора.

39-річна жінка обійняла посаду у відділі кадрів, де займалася оформленням особових справ працівників окупаційної адміністрації.

Наразі зловмисницям заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram