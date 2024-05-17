Синоптики попередили мешканців Харківської області про погіршення погодних умов

У Харкові та області очікуються грози, передає РЕДПОСТ .
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День погано підходить для рутинних занять та роботи, що потребує точності та уваги. Зате він ідеальний для того, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати від них сюрпризів.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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