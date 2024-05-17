    
Главная Новини Харкова Суспільство Синоптики попередили мешканців Харківської області про погіршення погодних умов
17.05.2024  14:55   Віталій Хінєвіч

Синоптики попередили мешканців Харківської області про погіршення погодних умов

У Харкові та області очікуються грози, передає РЕДПОСТ .

 
Як зазначають у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, вдень 18 травня по області та місту очікуються грози, I рівень небезпечності, жовтий.
 
Температура повітря: вночі 6 - 11° тепла, вдень 17 - 22°.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 травня, у Харкові спостерігалося надзвичайно рідкісне атмосферне явище. Харків'яни змогли побачили небо, яке було забарвлене яскраво-рожевим кольором.
 
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 травня 16.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 травня 15.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 