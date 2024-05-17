17.05.2024 14:25 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Працівники харківської поліції минулої доби отримали 1461 виклик.

Як повідомляє РЕДПОСТ посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 90 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Працівники поліції викрили зловмисника, який пограбував семирічну дитину. 36-річний раніше судимий харків’янин вирвав з рук хлопця мобільний телефон та втік. Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ вилучено.

Минулої доби на території Харківщини сталося 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про вбивства , які трапилися в Харківській області.