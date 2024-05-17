17.05.2024 14:25 Віталій Хінєвіч
Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
Працівники харківської поліції минулої доби отримали 1461 виклик.
Як повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням
на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 90 громадян.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
Працівники поліції викрили зловмисника, який пограбував семирічну дитину. 36-річний раніше судимий харків’янин вирвав з рук хлопця мобільний телефон та втік. Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ вилучено.
Минулої доби на території Харківщини сталося 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у прокуратурі повідомили про вбивства
, які трапилися в Харківській області.
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