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17.05.2024  14:25   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Працівники харківської поліції минулої доби отримали 1461 виклик.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин. 
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 90 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Працівники поліції викрили зловмисника, який пограбував семирічну дитину. 36-річний раніше судимий харків’янин вирвав з рук хлопця мобільний телефон та втік. Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ вилучено. 
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 громадян отримали травми.
 
Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 3 – за перевищення швидкості.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у прокуратурі повідомили про вбивства, які трапилися в Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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