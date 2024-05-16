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16.05.2024  14:50   Віталій Хінєвіч

У прокуратурі повідомили про вбивства, які трапилися в Харківській області

Обидві трагічні події трапились у Лозівському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 11 травня цього року в селі Тихопілля одна з родин влаштувала посиденьки з алкоголем. Спалахнув конфлікт, у ході якої 50-річний чоловік вирішив убити свого вітчима.
 
Дочекавшись, поки потерпілий ляже спати, зловмисник завдав удару в область грудної клітини свого родича, від чого той помер на місці.
 
Друге вбивство трапилось12 травня цього року в селі Миролюбівка, у ході «вечірки», учасники якої вживали спиртні напої. 38-річний гість приревнував знайому до іншого чоловіка та вирішив вкоротити йому віку. У якості знаряддя вбивства також обрав кухонний ніж, яким і завдав потерпілому смертельного поранення.
 
За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом вчинення умисних вбивств (ч. 1 ст. 115 КК України).
 
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Тэги:  події, харків
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