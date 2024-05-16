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16.05.2024  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено грабіжника та шахрая

Суд визначив долю злодюги-рецидивіста, який обшахраював людей у Харкові.


У Харкові засуджено грабіжника та шахрая
Як повідомляє РЕДПОСТ, 37-річний харків’янин-рецидивіст обшахраював людей у Харкові:
 
  • у січні 2023 року у магазині познайомився з чоловіком та під вигаданим приводом взяв у нього мобільний телефон нібито тимчасово і втік з ним. 
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  • у жовтні того ж року на вулиці біля одного із супермаркетів зловмисник витягнув телефон із сумки потерпілої. На її крики та вимоги зупинитися грабіжник не відповів і покинув місце злочину.
 
Встановлено, що телефони чоловік у подальшому перепродавав, заробляючи таким чином на життя.
 
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.
 
Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік вирвав із рук дитини телефон.
 
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