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16.05.2024  15:40   

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду

Внаслідок обстрілу населеного пункту постраждали п'ятеро людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазначається, що обстріл стався вдень 16 травня.
 
«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби»,- йдеться у повідомленні.
 
Пʼятеро людей постраждали  - двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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