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16.05.2024  16:00   Дмитро Колонєй

На кордоні у чоловіків перевірятимуть наявність документів: яких саме

Стало відомо, які документи з моменту вступу нового закону про мобілізацію перевірятимуть прикордонники.


На кордоні у чоловіків перевірятимуть наявність документів: яких саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 18 травня 2024 року, коли закон про мобілізацію набуде чинності, у чоловіків, які перетинають кордон перевірятимуть наявність військово-облікових документів.
 
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Їх мають надати військовозобовʼязані, які:
  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час
  • визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними
  • на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років
  • які самостійно виховують дитину
  • які мають дітей віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загрожує чоловікам, які не оновять дані за новим законом про мобілізацію.
 
Тэги:  мобілізація, україна, харків
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