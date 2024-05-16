16.05.2024 16:20 Віталій Хінєвіч

Евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини триває

Станом на 12:00 16 травня силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів та представників місцевих громад вивезено з-під обстрілів у безпечні місця вже близько 8800 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Евакуація проходить під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Для евакуації населення рятувальники застосовують легковий броньований автомобіль. Співробітники ДСНС працюють в проміжних евакуаційних пунктах, розташованих поблизу районів активних бойових дій, а також в збірному евакуаційному пунктів у Харкові.

В евакопунктах психологи ДСНС надають психологічну підтримку переселенцям, допомагаючи подолати стрес і пригнічення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду.