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16.05.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

Евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів Харківщини триває

Станом на 12:00 16 травня силами рятувальників ДСНС, Національної поліції, волонтерів та представників місцевих громад вивезено з-під обстрілів у безпечні місця вже близько 8800 осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Евакуація проходить під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації у 7 громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.
 
 
Для евакуації населення рятувальники застосовують легковий броньований автомобіль. Співробітники ДСНС працюють в проміжних евакуаційних пунктах, розташованих поблизу районів активних бойових дій, а також в збірному евакуаційному пунктів у Харкові.
 
 
В евакопунктах психологи ДСНС надають психологічну підтримку переселенцям, допомагаючи подолати стрес і пригнічення.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли касетними боєприпасами Вовчанську громаду.
 
Тэги:  харків, евакуація
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