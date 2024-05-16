16.05.2024 16:38 Дмитро Колонєй
Мешканка Харківщини стала керівницею при окупантах, а потім втекла
Під підозрою у співпраці з ворогом на Харківщині спеціалістка з соцзахисту.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у лютому 2021 року мешканку Харківщини призначили на посаду провідного спеціаліста відділу соціального захисту Дергачівської міської ради Харківської області. Коли Росія окупувала Козачу Лопань, жінка перейшла на бік ворога
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зайняла посаду «заместителя главы Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области по вопросам социальной сферы»;
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виконувала низку функцій для створення позитивного іміджу загарбників;
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організовувала роботу підпорядкованих їй відділів та секторів,
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підписувала службові документи;
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приймала заяви від місцевих жителів на виплату «материальной помощи» від країни-агресорки.
Перед деокупацією прибічниця росіян втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
З української посади фігурантку звільнено.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що СБУ викрила
учасника інтернаціонального батальону окупаційної армії, який приймав участь у фільтраційних заходах та репресіях жителів Харківщини.
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