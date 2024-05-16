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16.05.2024  16:38   Дмитро Колонєй

Мешканка Харківщини стала керівницею при окупантах, а потім втекла

Під підозрою у співпраці з ворогом на Харківщині спеціалістка з соцзахисту.

Втекла до РФ та переховується керівниця окупаційної адміністрації на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у лютому 2021 року мешканку Харківщини призначили на посаду провідного спеціаліста відділу соціального захисту Дергачівської міської ради Харківської області. Коли Росія окупувала Козачу Лопань, жінка перейшла на бік ворога:
 
  • зайняла посаду «заместителя главы Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области по вопросам социальной сферы»;
  • виконувала низку функцій для створення позитивного іміджу загарбників;  
  • організовувала роботу підпорядкованих їй відділів та секторів,
  • підписувала службові документи;
  • приймала заяви від місцевих жителів на виплату «материальной помощи» від країни-агресорки.
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Перед деокупацією прибічниця росіян втекла на територію держави-агресора. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
З української посади фігурантку звільнено.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила учасника інтернаціонального батальону окупаційної армії, який приймав участь у фільтраційних заходах та репресіях жителів Харківщини.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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