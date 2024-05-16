16.05.2024 17:07 Дмитро Колонєй

Вишиванка це найсильніший національний оберіг усіх українців - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян із Днем вишиванки.



Вишиванка це найсильніший національний оберіг усіх українців - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , у вітальному слові мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що кожен елемент вишиванки має сенс, кожен орнамент і візерунок уособлює складний історичний шлях нашого народу та дорогі нам цінності.

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"Я ніколи не забуду минулорічний День Незалежності України. Тоді Харків перетворився на справжній фестиваль вишиванок, різнобарвʼя та розмаїття яких просто заворожувало.

І сьогодні, впевнений, попри все, харківʼяни теж з гордістю вдягнули свій вишитий одяг на знак єдності та нестримної волі до Перемоги!"