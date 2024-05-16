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16.05.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

Кількість постраждалих під час обстрілу Вовчанської громади зросла

За даними слідства, 16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Отримали поранення 6 чоловіків. Серед них 48-річний житель, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації. 
 
Попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами. 
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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