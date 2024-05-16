Рятувальники гасили пожежі внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу ворожі війська спричинили шість пожеж у різних районах Харківської області, зокрема в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах та в самому Харкові. Чотири з цих пожеж спалахнули в екосистемах, охопивши загальну площу 43 га. Ще дві пожежі виникли в приватних господарчих будівлях на площі 50 кв. м. Усі пожежі були швидко ліквідовані силами ДСНС.

Загалом протягом доби з 15 по 16 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;

4 – виїзди на перевірку після обстрілів;

6 – на допомогу населенню;

1 – інші виїзди.

Протягом 15 травня рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20-типоверхівці в центрі Харкова, яку напередодні значно пошкодили російські терористи бомбовим влучанням. Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій було застосовано 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.

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Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 8700 жителів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.