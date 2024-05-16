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16.05.2024  08:19   Рита Парфенова

Рятувальники гасили пожежі внаслідок ворожих обстрілів Харкова та області

Протягом минулї доби рятувальники 35 разів виїжджали на гасіння пожеж, вісім з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за останню добу ворожі війська спричинили шість пожеж у різних районах Харківської області, зокрема в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах та в самому Харкові. Чотири з цих пожеж спалахнули в екосистемах, охопивши загальну площу 43 га. Ще дві пожежі виникли в приватних господарчих будівлях на площі 50 кв. м. Усі пожежі були швидко ліквідовані силами ДСНС.

Загалом протягом доби з 15 по 16 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди, з яких:

  • 21 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – проведення аварійно- рятувальних робіт;
  • 4 – виїзди на перевірку після обстрілів;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 1 – інші виїзди.

Протягом 15 травня рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20-типоверхівці в центрі Харкова, яку напередодні значно пошкодили російські терористи бомбовим влучанням. Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій було застосовано 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.

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Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 8700 жителів.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав. що ввечері 15 травня внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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